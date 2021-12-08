ОНК: экс-следователь Агаджанян заявил, что лишён в СИЗО возможности переписки с семьёй

Бывший следователь Левон Агаджанян, арестованный по обвинению в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности по делу о перестрелке в Москва-Сити, утверждает, что уже год лишён возможности переписываться с семьёй.

Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Александр Хуруджи, посетивший с проверкой СИЗО №1 ФСИН РФ.

«Левон Агаджанян заявил, что его переписка с семьёй, в том числе с детьми, а также с адвокатом на протяжении всего года отправляется на цензуру следователю и не доходит до адресатов», — сказал правозащитник.

По его словам, Агаджанян указал, что на проверку корреспонденции тюремному цензору отводится лишь три дня.

«Мы, со своей стороны, напомнили бывшему сотруднику СК России, что законодатель наделил следователей правом брать цензуру переписки обвиняемых на себя. К сожалению, в отличие от тюремных цензоров, которым действительно даётся на это три дня, следователи не ограничены сроками проверки корреспонденции», — пояснил Хуруджи.

Он отметил, что жалобы на фактическое лишение права переписки с родственниками члены ОНК получают довольно часто, особенно от оказавшихся в СИЗО бывших сотрудников правоохранительных органов и высокопоставленных чиновников.

Агаджанян назвал происходящее «психологической пыткой с целью склонения его к самооговору и оговору». Он также заявил членам ОНК, что ему пришлось на протяжении семи месяцев в суде добиваться выдачи доверенности «для решения гражданско-правовых вопросов с супругой».

Как сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Андрея Орлова, 7 декабря Мосгорсуд отменил приговор и направил на новое рассмотрение дело о стрельбе в Москва-Сити в 2017 году в отношении двух бывших членов спортивного клуба боевых искусств «Скорпион» Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова. В мае их приговорили к 16 и 15 годам лишения свободы соответственно.

В декабре 2020 года Басманный суд Москвы арестовал Агаджиняна, обвиняемого в преступлениях по ст. 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ст. 303 (фальсификация доказательств) и ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.