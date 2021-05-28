В ОНК сообщили о жалобах заключённых на задержку писем и телеграмм в СИЗО

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RT
Заключённые столичных СИЗО жалуются на следователей, которые под предлогом цензуры месяцами блокируют переписку с родными. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
В ОНК сообщили о жалобах заключённых на задержку писем и телеграмм в СИЗО
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  • © Pravda Komsomolskaya

«Арестованный Николай Ш. сообщил, что 2,5 месяца не получал почту от своих близких, а они от него тоже ни писем, ни телеграмм. По словам заключённого, следователь изъял для цензуры его обращение в ОНК», — сказал член комиссии. 

По его словам, этот случай не единичный. 

«Подобные жалобы мы получали неоднократно и от бывших генералов Следственного комитета, и бывших губернаторов, и бывших полицейских, и они это прекращение переписки воспринимают как форму давления со стороны следствия», — продолжил собеседник RT. 

Правозащитник пояснил, что, в соответствии с законодательством, тюремный цензор в течение трёх рабочих дней обязан отправить корреспонденцию адресатам или составить акт о причинах, препятствующих этому, но если следователь решит осуществлять цензуру переписки сам, сроками он не ограничен. 

«Из-за этого люди месяцами не могут переписываться, а заключённые жалуются в ОНК на изъятие следователями даже поздравительных открыток и телеграмм от несовершеннолетних детей и внуков», — заключил член ОНК. 

О регулярных жалобах на перебои с перепиской заключённых в СИЗО в ОНК Москвы уже обращали внимание в сентябре 2020 года.

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