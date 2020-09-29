В ОНК Москвы рассказали о перебоях с перепиской заключённых в СИЗО

В ОНК Москвы регулярно поступают жалобы на перебои с перепиской заключённых СИЗО с родственниками, обычно это происходит в случаях, когда функцию цензора берёт на себя следственный орган. Об этом RT сообщили в ОНК.

«Действующие нормативные акты дают цензору СИЗО три дня на проверку корреспонденции, после чего письма и телеграммы либо изымаются с оформлением соответствующего акта, либо передаются адресату», — рассказал RT один из членов комиссии.

Органы следствия тоже наделены правом цензуры, добавил правозащитник.

«Однако срок проведения цензуры следователями законом не ограничен, и заключённые изоляторов месяцами не получают ни писем, ни открыток, ни телеграмм», — пояснил он.

В ОНК высказали пожелание ограничить сроки проверки корреспонденции следователями.

«Арестанты и их родственники, супруги, дети, внезапно лишившись связи, испытывают мучительный стресс… Тем более что разрешения на телефонные звонки и свидания следователи дают редко», — сказал член ОНК.

В феврале в ОНК Москвы заявляли о жалобах на длительные задержки в СИЗО «Лефортово» писем от родных.