Заключённые СИЗО «Лефортово» пожаловались на задержки писем от родных

Специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин встретился с заключёнными СИЗО «Лефортово», которые пожаловались на длительные задержки писем от родных.

«Самая большая проблема здесь — это переписка. Письма не доходят по три месяца, с июля по октябрь я не получила ни одного письма», — рассказала членам комиссии обвиняемая в госизмене жительница Калининграда Антонина Зимина.

По её словам, чтобы получить каждое письмо, приходится писать жалобу.

Бывший гендиректор издательства «Известия» Эраст Галумов находится в СИЗО «Лефортово» около двух лет.

«Мы здесь оказываемся в полной изоляции, вчера вот впервые за два года телеграмму доставили через три дня, а письма, бывало, приносили через месяц-полтора», — сказал он.

Галумов также сообщил, что даже при наличии разрешения следователя на телефонные звонки связаться с близкими дают раз в два месяца.

О трёхмесячной задержке писем заявил Денис Верещагин. По его словам, до Нового (2020) года он три месяца не получал писем от жены и дочерей и они не получали от него. Корреспонденция стала поступать лишь недавно.

Ранее на аналогичные проблемы жаловались ОНК Рауф Арашуков и его отец, а также другие заключённые. Вовремя не доходили и поздравительные телеграммы детям.

Администрация СИЗО пояснила членам ОНК, что в соответствии с правилами корреспонденция направляется не только тюремному цензору, но и следователю.

Как отметил представитель администрации СИЗО «Лефортово», работа цензора следственного изолятора ограничена тремя сутками, а для следователей никаких сроков не установлено, они могут держать у себя письма месяцами.