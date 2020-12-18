В Москве арестовали экс-следователя Агаджаняна
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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Агаджаняну», — отметили в пресс-службе.
Агаджанян был отправлен под стражу до 17 февраля.
В суде уточнили, что мужчина обвиняется в преступлениях по ст. 299 (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ст. 303 (Фальсификация доказательств) и ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК России.
Ранее сообщалось, что Агаджаняна задержали в Москве по подозрению в совершении ряда преступлений, в том числе привлечении невиновного к уголовной ответственности.