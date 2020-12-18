В Москве задержали следователя СК

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Следователя Следственного комитета России Левона Агаджаняна задержали в Москве по подозрению в совершении ряда преступлений, в том числе привлечении невиновного к уголовной ответственности.
В Москве задержали следователя СК
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Агаджаняну, который подозревается по ст. 299 УК России (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ст. 303 УК России (фальсификация доказательств) и ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями)», — заявили в суде. 

В пресс-службе добавили, что следствие просит арестовать подозреваемого до 17 февраля.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин назвал число уголовных дел о коррупции в 2020 году.

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