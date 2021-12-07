Кандидат медицинских наук Маслиев рассказал, как оценить состояние заболевшего COVID-19
- AP
«Существуют определённые стандарты лечения COVID-19. Но коронавирусная инфекция весьма коварна, и в каждом случае применяется свой протокол. Cамое верное лечение всегда индивидуальное, основанное на показателях крови», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Как отметил эксперт, не все нуждаются в госпитализации, и при амбулаторном лечении самое важное — контроль развития болезни и состояния пациента с помощью анализов крови.
По мнению Маслиева, динамику коронавирусной инфекции можно определить по таким исследованиям, как общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, биохимический анализ крови, уровень С-реактивного белка, ферритина, коагулограмма и уровень интерлейкина 6, передаёт kp.ru.
Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».