Кандидат медицинских наук Маслиев рассказал, как оценить состояние заболевшего COVID-19

Кандидат медицинских наук, Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины Европейского медицинского центра, основатель Фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», рассказал об исследованиях, с помощью которых можно оценить состояние заболевшего COVID-19 при лечении на дому.

«Существуют определённые стандарты лечения COVID-19. Но коронавирусная инфекция весьма коварна, и в каждом случае применяется свой протокол. Cамое верное лечение всегда индивидуальное, основанное на показателях крови», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил эксперт, не все нуждаются в госпитализации, и при амбулаторном лечении самое важное — контроль развития болезни и состояния пациента с помощью анализов крови.

По мнению Маслиева, динамику коронавирусной инфекции можно определить по таким исследованиям, как общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, биохимический анализ крови, уровень С-реактивного белка, ферритина, коагулограмма и уровень интерлейкина 6, передаёт kp.ru.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».