Врач прокомментировала предложение изменить правила продажи игристого в канун Нового года

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Анастасия Белоусова
Врач общей практики доктор медицинских наук Татьяна Бандурина в беседе с RT прокомментировала предложение первого заместителя председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова сделать послабления в правилах продажи шампанского и игристых вин в канун Нового года и Рождества.
Врач прокомментировала предложение изменить правила продажи игристого в канун Нового года
  • РИА Новости

По мнению врача, снятие запрета на покупку шампанского или игристых вин после 22:00 не будет негативно влиять на здоровье людей.

«Если бы разрешили водку продавать, то это было бы опасно. А с шампанским, во-первых, ценовая категория не та. А во-вторых, это слабоалкогольный напиток», — считает Бандурина.

Она добавила, что официально шампанское не относится к категории слабоалкогольных, тем не менее в этом напитке низкое содержание алкоголя.

«Достаточно много надо выпить, чтобы отравиться шампанским. Мне кажется, что это разумная мера и она предназначена для тех, кто очень много работает до 22:00. И потом, если есть необходимость встретить Новый год и Рождество, они будут иметь возможность купить бутылочку шампанского», — завершила собеседник RT.

Ранее в распоряжении RT оказалось письмо от первого заместителя председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова, который предложил изменить правила продажи игристых вин и шампанского в Новый год и на Рождество.

Он предлагает внести изменения в правовую базу и снять ограничения на покупку слабоалкогольных игристых вин и шампанского в период с 31 декабря по 1 января (встреча Нового года) и с 6 января по 7 января (празднование православного Рождества).

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