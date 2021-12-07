Онищенко призвал не отменять новогодние мероприятия из-за пандемии

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко выразил мнение, что не нужно отказываться от новогодних мероприятия из-за пандемии коронавируса.

«Пусть люди отдыхают, хватит уже, наигрались. Если вы привиты, защищены, то чего же отказываться от праздников», — приводит ТАСС слова Онищенко.

Помимо того, он указал на важность празднования в кругу родственников.

Онищенко заявил, что в отношении школ существенную опасность представляет не столько COVID-19, сколько надвигающаяся эпидемия гриппа, и порекомендовал ограничить празднование Нового года в учебных заведениях.

Согласно опросу RT, более 90% россиян собираются провести новогодние праздники внутри страны.