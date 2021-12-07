Онищенко призвал не отменять новогодние мероприятия из-за пандемии
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«Пусть люди отдыхают, хватит уже, наигрались. Если вы привиты, защищены, то чего же отказываться от праздников», — приводит ТАСС слова Онищенко.
Помимо того, он указал на важность празднования в кругу родственников.
Онищенко заявил, что в отношении школ существенную опасность представляет не столько COVID-19, сколько надвигающаяся эпидемия гриппа, и порекомендовал ограничить празднование Нового года в учебных заведениях.
Согласно опросу RT, более 90% россиян собираются провести новогодние праздники внутри страны.