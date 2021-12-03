В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Ростовской области зафиксировали 655 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

С начала пандемии в регионе заболели 177 498 жителей, выздоровели — 151 тыс.

Также стало известно, что в Татарстане выявили 236 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт «Реальное время» со ссылкой на заместителя главы регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонину.

Общее число заболевших в республике достигло 38 760. По данным федерального оперативного штаба, выздоровели 32 238 жителей, включая 232 за последние сутки.

Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.