Вирусолог Альтштейн дал прогноз по ситуации с пандемией COVID-19 в 2022 году

Профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.

«Вакцины помогут нам эту эпидемию остановить. Я думаю, что... когда во всех странах уже будут доступны вакцины, есть полная возможность, чтобы следующий год был последним годом пандемии», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, всё зависит от самих людей.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.