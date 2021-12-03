Диетолог Королёва предостерегла от переедания мандаринов

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва рассказала, сколько мандаринов в день рекомендуется есть здоровому человеку, чтобы избежать негативных последствий для организма.

«Допустимо два раза в день по 250 г. Две небольшие горстки мандаринов будут вполне уместны в рационе питания между основными приёмами пищи», — сказала она в беседе с «Москвой 24».

Врач отметила, что мандарин — это сезонный продукт, состав которого богат питательными биологически активными компонентами. При этом она напомнила, что людям с аллергической реакцией стоит употреблять его с осторожностью.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.

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