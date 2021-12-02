Диетолог Тутельян напомнил о вреде чрезмерного употребления салата оливье

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян напомнил о вреде чрезмерного употребления салата оливье.

«Положил две чайные ложки оливье и съел. Всё. Но если человек будет есть его столовыми ложками из миски или кастрюли, то, конечно, будет удар и по печени, и по желудку. Фактически это мощное вредное воздействие», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, нужно оставаться всё время немного голодным, уметь себя сдерживать, несмотря на обилие и красоту продуктов на праздничном столе.

Как отметил Тутельян, при наличии заболеваний следует придерживаться в еде и напитках рекомендаций лечащего врача, а жирное лучше минимизировать всем.

«Если человек пришёл голодный, набросился и съел миску холодца, там много жира, значит, это опять удар по печени и поджелудочной железе», — пояснил он.

В новогодние праздники диетолог советует есть больше овощей, фруктов и зелени.

Ранее заместитель директора по лечебной работе НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ, врач-диетолог Дарья Русакова в разговоре с URA.RU рассказала, на что стоит обращать внимание при выборе мандаринов.