В Тамбовской области подтвердили 211 случаев COVID-19 за сутки

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В Тамбовской области подтвердили 211 случаев коронавируса за сутки.
В Тамбовской области подтвердили 211 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших достигло 55 070. Выздоровели 51 792 жителя.

На госпитализации находятся 879 пациентов, на карантине на дому — 1613.

Первый этап вакцинации против COVID-19 прошёл 461 631 человек. Завершили иммунизацию 427 752 жителя.

В целом в России за последние 24 часа выявили 33 389 случаев коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.

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