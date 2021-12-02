В Татарстане выявили 236 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане выявили 236 случаев коронавируса за сутки.
В Татарстане выявили 236 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 38 524. Выписаны 32 006 человек, в том числе 270 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что Минздрав Коми сокращает коечный фонд для пациентов с COVID-19. Около 100 мест свернули в Ухте, 20 — в Интре, по десять — в Воркуте, Княжпогостском и Усть-Вымском районах, передают «Невские новости» со ссылкой на главу республики Владимира Уйбу.

На данный момент в регионе занято 1416 мест.

Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.

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