Врачи рассказали о последствиях употребления слишком горячих напитков в зимний период
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Так, врач общей практики терапевт Лариса Алексеева подчеркнула, что слишком горячий напиток может нанести вред языку, слизистой ротовой полости и пищеводу.
«Очень горячая вода может вызывать различные болезни ЖКТ, которые могут привести к онкологическим заболеваниям, эрозиям, гастритам и язвам», — отметила специалист.
Как пояснила врач, чтобы не нанести вред организму и избежать различных болезней, нужно пить умеренно горячие напитки. Оптимальная температура, по её мнению, должна составлять около 60 °С.
В свою очередь, стоматолог-ортодонт Мария Балакирева напомнила о возможных повреждениях эмали при контрасте температур употребляемых напитков.
«Нельзя пить ледяную воду, а потом сразу горячую, и наоборот. Потому что эмаль может потрескаться», — сообщила врач.
Она добавила, что в редких случаях при наличии раздражений в полости рта употребление слишком горячих напитков может вызвать стоматит.
Врач-диетолог, эндокринолог Алексей Калинчев также отметил, что при употреблении слишком горячих напитков сохраняется риск ожогов, а в долгосрочной перспективе на фоне хронического воспаления — риск развития онкологических образований.
Кроме того, по его словам, в случае ожога языка, например, негативная симптоматика сохраняется в среднем от 12 до 24 часов.
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