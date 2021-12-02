Врач рассказала о проявлениях холодовой аллергии

Кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с RT рассказала об особенностях проявления аллергии на холод и методах её лечения.

«Холодовая аллергия — это повышенная иммунная реакция на так называемые холодовые белки — агглютинины. Они у всех нас вырабатываются в организме при охлаждении — местная реакция, если человек попадает в ситуацию, когда соприкасается с холодными предметами. Это может возникнуть во время пребывания в комнате с кондиционером в летнее время года. Эти белки вообще нужны нам всем, так как осуществляют функцию терморегуляции при охлаждении. Именно с ними связано расширение сосудов… Если длительное охлаждение, наоборот, наступает спазм сосудов, спазм органов дыхания... Как и на безвредную пыльцу берёзы, может возникнуть аллергия конкретно на холодовые агглютинины. В тяжёлых случаях эти реакции сохраняются несколько часов после того, как пациент уже вошёл в тёплое помещение», — сказала врач.

Как отметила аллерголог, холодовая аллергия может возникнуть не только в морозную погоду, а даже при плюсовой температуре воздуха.

По её словам, возникновение подобной аллергической реакции возможно даже летом, например, при купании в открытых водоёмах.

«Разница между температурой атмосферного воздуха и водоёма может спровоцировать даже анафилактический шок с потерей сознания у больного, поэтому это очень опасно для тех, кто страдает холодовой аллергией», — сообщила эксперт.

В редких случаях болезнь также может проявляться при употреблении холодных напитков и пищи, даже если эта еда комнатной температуры, объяснила специалист.

«Пациент может есть только тёплую пищу, в противном случае возникают острый спазм пищевода, боли в желудке… Вот эти пациенты вынуждены строгий режим соблюдать», — добавила врач.

В большинстве случаев, как рассказала Логина, подобная аллергия клинически проявляется в виде отёка, покраснения открытых участков тела, а при длительном пребывании на воздухе может возникнуть холодовая крапивница, которая сопровождается зудом и жжением.

Кроме того, пояснила она, аллергия на холод может проявляться у больных, страдающих аллергическими заболеваниями органов дыхания.

«Холод может провоцировать сильный отёк, обильные выделения из носа, глаз и даже приступы бронхиальной астмы», — добавила она.

При этом аллерголог подчеркнула, что возникновение аллергии на холод никак не связано с возрастом пациента.

«Лечение холодовой аллергии проводится по методу аутолимфоцитотерапии. Это лечение собственными иммунными клетками, выделенными из небольшого количества крови пациента», — заключила Логина.



Ранее травматологи рассказали о самых распространённых травмах зимой.