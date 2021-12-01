Травматологи рассказали о самых распространённых травмах зимой

Директор Центра медицинской реабилитации, травматолог-ортопед Константин Терновой и кандидат медицинских наук врач-травматолог Артём Катулин рассказали в беседе с RT о наиболее частых травмах у россиян в зимний период, а также дали советы, как их предотвратить.

По словам Тернового, самая частая травма зимой — это падение с высоты собственного роста.

При этом, по его словам, чаще всего пациенты ломают лучевую кость в районе кисти, а также локоть.

«Когда мы падаем, мы выставляем руку, чтобы не удариться головой или лицом. Вот это самый частый перелом. Также пожилые люди ломают шейку бедренной кости... Они плохо видят, сейчас темно, скользко — оступился и упал, руки заняты пакетами, выставить руки не успевают», — пояснил врач.

Эксперт подчеркнул, что для того, чтобы избежать травм, следует выбирать правильную обувь с протекторной подошвой.

«Обувь без гладкой поверхности желательно. Не отвлекаться на телефон при ходьбе. Небольшой кусочек льда может задержать в развитии вашу жизнь на два-три месяца. Смотреть под ноги на потенциально скользких участках, чуть-чуть сгибать колени для лучшей амортизации и держать свободными руки», — пояснил Терновой.

Кроме того, специалист предупредил, что катание детей на тюбингах зимой в неразрешённых для этого местах может закончиться тяжёлой травмой.

Артём Катулин, в свою очередь, также отметил, что к самым распространённым травмам относится перелом лучевой кости, когда человек падает, опираясь на руку.

«Либо перелом лодыжек, когда подворачивается нога или фиксированная стопа, происходит ротация тела направо или налево. И естественно, удары головой при падении об землю, какие-то черепно-мозговые травмы. Должна быть нескользкая обувь, для возрастных людей — дополнительная система опоры. Сейчас огромное количество вариантов пластиковых типа кошек, как у скалолазов или альпинистов», — заключил он.

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