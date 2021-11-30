Автоэксперт рассказал о правилах вождения в условиях метели и гололедицы

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT рассказал об основных правилах езды на автомобиле в метель и гололедицу.

«В первую очередь не следует пренебрегать дистанцией. В условиях заснеженных ветров важно заранее подготовить стеклоочистители: специальные жидкости и щётки. Первое — никуда не торопиться, быть осторожным, второе — обеспечить себе хорошую видимость на дороге», — сообщил эксперт.

Помимо этого, Канаев подчеркнул, что в неблагоприятных погодных условиях особенно важно не забывать обозначать себя при поворотах, поскольку метель очень часто является отвлекающим фактором на дороге.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице, помимо осадков — дождя, снега и гололёда, — усиливается штормовой ветер.

Жителей столицы попросили по возможности воздержаться от пребывания на улице 30 ноября в связи с прогнозируемым сильным ветром.