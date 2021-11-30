Автоэксперт рассказал о правилах вождения в условиях метели и гололедицы
- © Официальный сайт Мэра Москвы
«В первую очередь не следует пренебрегать дистанцией. В условиях заснеженных ветров важно заранее подготовить стеклоочистители: специальные жидкости и щётки. Первое — никуда не торопиться, быть осторожным, второе — обеспечить себе хорошую видимость на дороге», — сообщил эксперт.
Помимо этого, Канаев подчеркнул, что в неблагоприятных погодных условиях особенно важно не забывать обозначать себя при поворотах, поскольку метель очень часто является отвлекающим фактором на дороге.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице, помимо осадков — дождя, снега и гололёда, — усиливается штормовой ветер.
Жителей столицы попросили по возможности воздержаться от пребывания на улице 30 ноября в связи с прогнозируемым сильным ветром.