В Москве предупредили об ожидающемся 30 ноября сильном ветре
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Отмечается, что, по уточнённому прогнозу синоптиков, порывы ветра 30 ноября могут достигать 20—25 м/с.
«Просим горожан по возможности воздержаться от пребывания на улице. Находясь на улице, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», — говорится в сообщении.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве и Подмосковье резко похолодает к вечеру 30 ноября.