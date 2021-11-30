В Москве предупредили об ожидающемся 30 ноября сильном ветре

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В Москве жителей попросили по возможности воздержаться от пребывания на улице 30 ноября в связи с прогнозируемым сильным ветром. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
В Москве предупредили об ожидающемся 30 ноября сильном ветре
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Отмечается, что, по уточнённому прогнозу синоптиков, порывы ветра 30 ноября могут достигать 20—25 м/с.

«Просим горожан по возможности воздержаться от пребывания на улице. Находясь на улице, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве и Подмосковье резко похолодает к вечеру 30 ноября.

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