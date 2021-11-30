Синоптик спрогнозировал резкое похолодание в Москве к вечеру 30 ноября

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве и столичном регионе резко похолодает к вечеру 30 ноября.
Синоптик спрогнозировал резкое похолодание в Москве к вечеру 30 ноября
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, он отметил, что температура воздуха опустится с 7—8 °С до отрицательных значений. 

«Погоду в столице будет определять активный циклон, названный нашими немецкими коллегами «Бенедикт», и связанный с этим циклоном холодный атмосферный фронт. Погода будет облачной, пройдут дожди, переходящие во второй половине дня в мокрый снег. Ближе к вечеру образуется гололедица», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Москве был обновлён суточный рекорд по максимальной температуре воздуха для 30 ноября, она составила +7,5 °С.

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