Синоптик спрогнозировал резкое похолодание в Москве к вечеру 30 ноября

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве и столичном регионе резко похолодает к вечеру 30 ноября.

Как сообщает ТАСС, он отметил, что температура воздуха опустится с 7—8 °С до отрицательных значений.

«Погоду в столице будет определять активный циклон, названный нашими немецкими коллегами «Бенедикт», и связанный с этим циклоном холодный атмосферный фронт. Погода будет облачной, пройдут дожди, переходящие во второй половине дня в мокрый снег. Ближе к вечеру образуется гололедица», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Москве был обновлён суточный рекорд по максимальной температуре воздуха для 30 ноября, она составила +7,5 °С.