В Москве закрыли зоопарк и «Парк Горького» из-за непогоды

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В Москве закрыли столичный зоопарк и «Парк Горького» из-за сильного ветра.
В Москве закрыли зоопарк и «Парк Горького» из-за непогоды
  • РИА Новости

«Уважаемые посетители! В связи с поступившим штормовым предупреждением об ОЯ №127 (ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 20—25 м/с) наш зоопарк временно закрывается для посетителей», — говорится в сообщении зоопарка.

Отмечается, что дальнейшее решение о его работе будет приниматься исходя из погодных условий.

«Уважаемые посетители, «Парк Горького» закрыт в связи с плохими погодными условиями», — отметили в пресс-службе московского парка.

Отмечается, что о возобновлении его работы будет сообщено дополнительно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице, помимо осадков — дождя, снега и гололёда, — усиливается штормовой ветер.

В Москве жителей попросили по возможности воздержаться от пребывания на улице 30 ноября в связи с прогнозируемым сильным ветром. 

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

Синоптик, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о рекордных осадках, которые выпадут в европейской части России 30 ноября.

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