Синоптик Цыганков предупредил о сильной гололедице в Москве

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Полина Полетаева
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.
Синоптик Цыганков предупредил о сильной гололедице в Москве
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«Утром был сильный ветер. По прогнозу, давали до 22 м/с. В Шереметьеве был 21 м/с, но показатель в 22 м/с также был зафиксирован. Сейчас штормовое предупреждение сохраняется до вечера, с прохождением холодного фронта и усилением 22—25 м/с. Для Москвы показатель в 23 м/с считается опасным», — рассказал синоптик.

По его словам, связано это с проходящим циклоном.

«Тёплая его часть уже прошла. Самая высокая температура была в семь утра, около +7,5 °С. Дальше пойдёт понижение. Переход через ноль к минусу ожидается вечером. В ночь уже до -5 °С. Вся вода будет замораживаться, что приведёт к сильной гололедице. Также осадки ожидаются завтра. Минус ожидается и в ночь на следующий день. А дальше опять пойдёт в плюс, который затем сменится минусом. То есть первые десять дней будут довольно неустойчивыми», — заключил Цыганков.

Ранее в Москве жителей попросили по возможности воздержаться от пребывания на улице 30 ноября в связи с прогнозируемым сильным ветром.

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