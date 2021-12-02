Адвокат: Генпрокуратура России может потребовать экстрадиции Любови Соболь

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RT
Генпрокуратура России по ходатайству ФСИН может запросить экстрадицию Любови Соболь, которой суд в Москве заменил условные исправительные работы на реальные по делу о незаконном проникновении в жилище.
Адвокат: Генпрокуратура России может потребовать экстрадиции Любови Соболь
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Такое мнение в беседе с RT высказал адвокат правового центра «Человек и Закон» Александр Спиричев. 

«Если осуждённый сбежал и избегает исполнения наказания, то российская сторона может направить запрос стране, где он находится, о выдаче ей этого человека», — пояснил адвокат.

Симоновский суд Москвы 2 декабря заменил бывшему юристу «Фонда борьбы с коррупцией»* Любови Соболь условные исправительные работы на реальные по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. 

В июне Перовский суд Москвы признал законным приговор Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище, согласно которому её приговорили к одному году исправительных работ условно.

Ранее источник сообщил, что экс-юрист ФБК Любовь Соболь переехала в Вильнюс. 

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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