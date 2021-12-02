Росприроднадзор оценивает ущерб экологии в 2021 году примерно в 40 млрд рублей

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В Росприроднадзоре заявили, что в 2021 году экологии России, по предварительным подсчётам, был нанесён ущерб в размере около 40 млрд рублей, что является небывалым для службы показателем. Как отметила глава ведомства Светлана Радионова, эта сумма ещё «не предъявлена» бизнесу, она будет уточняться.
Росприроднадзор оценивает ущерб экологии в 2021 году примерно в 40 млрд рублей
  • РИА Новости

«Сейчас у нас порядка 40 млрд рублей в расчётах. Сумма для службы небывалая. Они ещё не предъявлены, в работе», — приводит слова Радионовой РИА Новости.

7 августа за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Как позднее сообщили в КТК, причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.

По данным Росприроднадзора, сумма ущерба природе составила 4,48 млрд рублей.

КТК не согласился с такой оценкой и намерен обжаловать её в суде.

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