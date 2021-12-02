Нарколог Исаев прокомментировал новые правила выдачи водительских медсправок

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты врач-нарколог Руслан Исаев в беседе с RT оценил новый порядок выдачи медицинских справок для водителей, который вступит в силу с 1 марта 2022 года.
Нарколог Исаев прокомментировал новые правила выдачи водительских медсправок
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

По словам эксперта, данная инициатива носит положительный характер, поскольку большое количество ДТП и преступных деяний совершают люди, находящиеся под влиянием психоактивных веществ.

«Минздрав прислушался к здравой критике, немного поменял, скорректировал вот это всё. Подход теперь более избирательный, точечный. В целом мы это поддерживаем», — подчеркнул Исаев.

При этом специалист обратил внимание на противоречивый характер указанных признаков, которые могут свидетельствовать о наличии у человека наркологических расстройств и хронического употребления алкоголя.

«Если у человека признаки каких-то инъекций на руках, это абсолютно оправданно. Но я видел пункты очень неоднозначные: к примеру, повышенная сонливость, утомляемость. В ноябре, например, когда снега ещё нет, холодно, солнца мало, световой день короткий, депрессия и сонливость наблюдаются у многих людей. У многих депрессия и сонливость — последствия постковидных нарушений», — добавил нарколог.

Однако, по мнению Исаева, данное нововведение будет положительно оценено и другими экспертами, общественными деятелями.

Специалист также выразил надежду на то, что в случае необходимости появится возможность корректировки новых правил.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России утвердило новый порядок выдачи медицинских справок для водителей, который вступит в силу с 1 марта 2022 года. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн пояснил, что новый порядок предусматривает увеличение объёма проводимых обследований для некоторых категорий водителей. Так, ранее лишённым водительских прав предстоит пройти тест на наркотики и хроническое употребление алкоголя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить