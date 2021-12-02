Нарколог Исаев прокомментировал новые правила выдачи водительских медсправок
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- РИА Новости
По словам эксперта, данная инициатива носит положительный характер, поскольку большое количество ДТП и преступных деяний совершают люди, находящиеся под влиянием психоактивных веществ.
«Минздрав прислушался к здравой критике, немного поменял, скорректировал вот это всё. Подход теперь более избирательный, точечный. В целом мы это поддерживаем», — подчеркнул Исаев.
При этом специалист обратил внимание на противоречивый характер указанных признаков, которые могут свидетельствовать о наличии у человека наркологических расстройств и хронического употребления алкоголя.
«Если у человека признаки каких-то инъекций на руках, это абсолютно оправданно. Но я видел пункты очень неоднозначные: к примеру, повышенная сонливость, утомляемость. В ноябре, например, когда снега ещё нет, холодно, солнца мало, световой день короткий, депрессия и сонливость наблюдаются у многих людей. У многих депрессия и сонливость — последствия постковидных нарушений», — добавил нарколог.
Однако, по мнению Исаева, данное нововведение будет положительно оценено и другими экспертами, общественными деятелями.
Специалист также выразил надежду на то, что в случае необходимости появится возможность корректировки новых правил.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России утвердило новый порядок выдачи медицинских справок для водителей, который вступит в силу с 1 марта 2022 года. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн пояснил, что новый порядок предусматривает увеличение объёма проводимых обследований для некоторых категорий водителей. Так, ранее лишённым водительских прав предстоит пройти тест на наркотики и хроническое употребление алкоголя.