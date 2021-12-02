Врач Брюн положительно оценил новый порядок выдачи медсправок для водителей

Главный внештатный психиатр-нарколог Депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн заявил, что новый порядок выдачи медицинских справок для водителей, который вступит в силу с 1 марта 2022 года, положительно отразится на контроле за теми, кого ранее лишили прав, и поможет снизить количество аварий.

«Это положительно отразится на контроле за водителями, которые были лишены права вождения и будут дополнительно обследованы, что в целом позволит уменьшить количество ДТП», — приводит РИА Новости слова врача.

По его мнению, нововведение поможет усилить профилактику наркологических заболеваний, так как наркологическая служба будет дополнительно обнаруживать граждан с зависимостью от психоактивных веществ и алкоголя.

Ранее Министерство здравоохранения России утвердило новый порядок выдачи медицинских справок для водителей, который вступит в силу с 1 марта 2022 года.