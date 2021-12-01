Минздрав России утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей

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Министерство здравоохранения России утвердило новый порядок выдачи медицинских справок для водителей, который вступит в силу с 1 марта 2022 года.
Минздрав России утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить: порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств); порядок выдачи медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами», — говорится в документе.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что российский Минздрав подготовил проект новой процедуры получения медицинских справок для автомобилистов.

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