Минздрав России утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей
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- РИА Новости
Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить: порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств); порядок выдачи медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами», — говорится в документе.
Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что российский Минздрав подготовил проект новой процедуры получения медицинских справок для автомобилистов.