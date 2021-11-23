Автоэксперт Кадаков оценил идею изменить процедуру получения медсправок для водителей

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что российский Минздрав подготовил проект новой процедуры получения медицинских справок для автомобилистов.

«Я думаю, никто не будет возражать против того, что с пьяными, с наркоманами за рулём нужно бороться, такие люди не должны садиться за руль. И любые позитивные нововведения в этом направлении нужно принимать», — отметил эксперт.

При этом, по его мнению, также необходимо принять меры, направленные на уход «от низовой коррупции».

«Когда чётко не определены рамки, когда этим могут заниматься не только государственные клиники, но и частные, появляется серое поле, которым слишком много злоупотребляют... Мало ли, человек лечился от чего-то, у меня из-за ковида несколько раз кровь брали, на руке есть отметина от уколов... Резюмирую: если это будет всё работать в идеале, то да, это хорошая история, остаётся вопрос, как сделать так, чтобы это работало идеально», — заключил Кадаков.

Ранее стало известно о том, что российский Минздрав подготовил проект новой процедуры получения медицинских справок для автомобилистов.

Исследование будут назначать наркологи, заметившие следы уколов, а также повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук, эмоциональную неустойчивость и другие клинические признаки наркомании.

В соответствии с проектом, автомобилистов, у которых будут обнаружены данные признаки, направят на полноценный дорогостоящий лабораторный анализ, минуя экспресс-анализ мочи.

Уточняется, что решение об исследовании будет приниматься при одновременном выявлении трёх признаков употребления наркотиков.