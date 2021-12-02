Терапевт Сапего рассказал о пользе рыбьего жира

Врач-терапевт Георгий Сапего объяснил, в чём польза рыбьего жира.

В состав рыбьего жира входят омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, напомнил он в беседе с радио Sputnik.

«Рыбий жир снижает уровень триглицеридов, буквально жира, в крови, немного снижает артериальное давление, слегка уменьшает частоту сердечных сокращений, снижает свёртываемость крови. Также омега-3 ненасыщенные жирные кислоты из рыбьего жира обладают противовоспалительным действием. Поэтому рыбий жир, например, рекомендуют людям с ревматоидным артритом», — добавил Сапего.

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