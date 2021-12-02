Терапевт Сапего рассказал о пользе рыбьего жира

Короткая ссылка
Врач-терапевт Георгий Сапего объяснил, в чём польза рыбьего жира.
Терапевт Сапего рассказал о пользе рыбьего жира
  • Pixabay

В состав рыбьего жира входят омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, напомнил он в беседе с радио Sputnik.

«Рыбий жир снижает уровень триглицеридов, буквально жира, в крови, немного снижает артериальное давление, слегка уменьшает частоту сердечных сокращений, снижает свёртываемость крови. Также омега-3 ненасыщенные жирные кислоты из рыбьего жира обладают противовоспалительным действием. Поэтому рыбий жир, например, рекомендуют людям с ревматоидным артритом», — добавил Сапего.

Ранее врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал о факторах долголетия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить