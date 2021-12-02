Власти Кузбасса выплатят ещё по 1 млн рублей семьям погибших на шахте «Листвяжная»

Власти Кузбасса выплатят дополнительно по 1 млн рублей семьям погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщается в Тelegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва.

«Правительство Кузбасса выплатит дополнительно по 1 млн рублей семьям погибших, 400 тыс. рублей пострадавшим в тяжёлом состоянии, 200 тыс. рублей — в состоянии средней и легкой степени тяжести», — говорится в сообщении.

По его словам, аварийные работы на шахте продолжаются круглосуточно.

Ранее стало известно, что кабмин выделил 76,8 млн рублей на выплаты в связи с аварией на шахте «Листвяжная».

5 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

Два дела будут расследовать в центральном аппарате СК.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по расследованию трагедии на шахте «Листвяжная».