Власти Кузбасса выплатят ещё по 1 млн рублей семьям погибших на шахте «Листвяжная»
- РИА Новости
«Правительство Кузбасса выплатит дополнительно по 1 млн рублей семьям погибших, 400 тыс. рублей пострадавшим в тяжёлом состоянии, 200 тыс. рублей — в состоянии средней и легкой степени тяжести», — говорится в сообщении.
По его словам, аварийные работы на шахте продолжаются круглосуточно.
Ранее стало известно, что кабмин выделил 76,8 млн рублей на выплаты в связи с аварией на шахте «Листвяжная».
5 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.
Два дела будут расследовать в центральном аппарате СК.
Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по расследованию трагедии на шахте «Листвяжная».