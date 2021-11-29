Кабмин выделил средства на выплаты в связи с аварией на шахте «Листвяжная»
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- РИА Новости
Отмечается, что «федеральный центр направит 76,8 млн рублей на выплату единовременного пособия пострадавшим и семьям погибших в аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области».
Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.
5 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.
Два дела будут расследовать в центральном аппарате СК.
Также Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по расследованию трагедии на шахте «Листвяжная».