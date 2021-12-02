В МЧС рассказали о ходе бурильных работ на шахте «Листвяжная»

Бурение трёх скважин для ликвидации аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выполнено на 90%. Об рассказали в пресс-службе МЧС России.

«Продолжается бурение трёх скважин», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в шахте работают дегазационная и газоотсасывающая установки для недопущения образования опасной концентрации газа.

Кроме того, проводится откачка воды в главном водоотливе шахты, ведётся анализ газовой обстановки.

Ранее в МЧС России рассказали, что газовая обстановка на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стабилизирована, но проводить разведку пока нельзя.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, пострадали 99.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько дел.