Число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» выросло до 99

В пресс-службе правительства Кемеровской области заявили, что число пострадавших в результате произошедшего 25 ноября взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе выросло до 99.

«По данным Кемеровского областного центра медицины катастроф, всего в аварии на шахте «Листвяжная» пострадало 99 человек, 51 погиб», — цитирует заявление властей ТАСС.

Ранее генеральный директор ФГУП «ВГСЧ» Николай Медведев заявил, что в шахте после аварии всё ещё остаются тела 40 погибших — 38 шахтёров и двух горноспасателей.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошёл взрыв, в результате чего погиб 51 человек.

Согласно предварительной информации, причиной происшествия является взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько дел по факту ЧП.