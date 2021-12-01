Число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» выросло до 99

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В пресс-службе правительства Кемеровской области заявили, что число пострадавших в результате произошедшего 25 ноября взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе выросло до 99.
Число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» выросло до 99
  • Reuters

«По данным Кемеровского областного центра медицины катастроф, всего в аварии на шахте «Листвяжная» пострадало 99 человек, 51 погиб», — цитирует заявление властей ТАСС.

Ранее генеральный директор ФГУП «ВГСЧ» Николай Медведев заявил, что в шахте после аварии всё ещё остаются тела 40 погибших — 38 шахтёров и двух горноспасателей.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошёл взрыв, в результате чего погиб 51 человек.

Согласно предварительной информации, причиной происшествия является взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько дел по факту ЧП.

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