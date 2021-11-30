В шахте «Листвяжная» всё ещё находятся тела 40 погибших
- AP
Об этом он сказал на заседании рабочей группы правительственной комиссии.
«В настоящее время в горных выработках шахты находятся 40 человек, из них 38 горнорабочих и два горноспасателя», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате взрывов метана на шахте «Листвяжная» увеличилось до 96.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.
По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько дел.