В МЧС сообщили о стабилизации газовой атмосферы на шахте «Листвяжная»

В пресс-службе МЧС России рассказали, что газовая обстановка на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стабилизирована, но проводить разведку пока нельзя.

«В настоящий момент газовая атмосфера в шахте стабилизирована, но ещё не позволяет производить разведку», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что были приняты решения разработать мероприятия, позволяющие создать безопасную газовую атмосферу в шахте, запланировано бурение трёх скважин.

«Скважины пройдены на 80%», — уточнили в ведомстве.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько дел.

Ранее в МЧС рассказали о процессе поиска погибших горняков в шахте «Листвяжная».