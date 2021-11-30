В МЧС рассказали о процессе поиска погибших горняков в шахте «Листвяжная»

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Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что поиск погибших шахтёров и горноспасателей идёт тяжело из-за неработающих средств объективного контроля.
В МЧС рассказали о процессе поиска погибших горняков в шахте «Листвяжная»
  • AP

«Мы, к сожалению, не можем дать с точностью ответы, сказать, где каждый (погибший. — RT) находится. Средства объективного контроля нам не демонстрируют, не показывают. Хотя должны были зафиксировать, и, как мне говорили, с периодом срабатывания каждые две секунды определяется локация нахождения каждого. Наверху таких данных не существует, поэтому всё делаем вслепую», — цитирует его ТАСС.

Ранее генеральный директор ФГУП «ВГСЧ» Николай Медведев заявил, что в шахте «Листвяжная» до сих пор остаются тела 38 шахтёров и двух горноспасателей.

Согласно последним данным, горноспасатели уже обследовали 36 км горных выработок шахты «Листвяжная» после взрыва, осталось изучить ещё 5 км.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько дел.

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