Горноспасателям осталось обследовать 5 км выработок «Листвяжной»

Горноспасатели обследовали 36 км горных выработок шахты «Листвяжная» после взрыва, осталось изучить ещё 5 км.

Об этом сообщил генеральный директор ФГУП «ВГСЧ» Николай Медведев на заседании рабочей группы правительственной комиссии.

«На нынешний момент обследовано 36 км горных выработок, осталось обследовать 5 км», — заявил он.

Также Медведев заявил, что в шахте «Листвяжная» до сих пор остаются тела 38 шахтёров и двух горноспасателей.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек. По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана.