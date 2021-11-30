Горноспасателям осталось обследовать 5 км выработок «Листвяжной»

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Горноспасатели обследовали 36 км горных выработок шахты «Листвяжная» после взрыва, осталось изучить ещё 5 км.
Горноспасателям осталось обследовать 5 км выработок «Листвяжной»
  • AP

Об этом сообщил генеральный директор ФГУП «ВГСЧ» Николай Медведев на заседании рабочей группы правительственной комиссии.

«На нынешний момент обследовано 36 км горных выработок, осталось обследовать 5 км», — заявил он.

Также Медведев заявил, что в шахте «Листвяжная» до сих пор остаются тела 38 шахтёров и двух горноспасателей.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек. По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. 

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