В Татарстане подтвердили 235 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане подтвердили 235 случаев коронавируса за сутки.
В Татарстане подтвердили 235 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Всего в республике заболели 38 288 жителей. Вылечились 31 736 человек, в том числе 282 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 336 случаев COVID-19 за сутки, передаёт RIA56. Общее число заболевших в регионе достигло 101 309.

Из больниц выписаны 85 395 жителей, включая 309 за последние 24 часа.

Ранее вирусолог Максим Скулачёв высказался о штамме «омикрон».

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