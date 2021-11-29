Вирусолог Скулачёв высказался о штамме «омикрон»

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Вирусолог Максим Скулачёв высказался о штамме «омикрон».
Вирусолог Скулачёв высказался о штамме «омикрон»
  • AP

«Было ожидание, что следующий вариант коронавируса появится на основе «дельты» и будет похож на неё, соответственно. Но «омикрон» — независимый товарищ», — заявил он в беседе с Life.ru.

Эксперт выразил надежду, что иммунный ответ будет сохранён, так как от COVID-19 уже есть «кросс-защита», если человек переболел другими видами инфекции.

Вместе с тем Скулачёв отметил, что в скором времени специалисты выяснят, подвержены ли инфицированию «омикроном» переболевшие другими штаммами.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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