В больницах Кузбасса остаются 16 пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная»

В больницах Кемеровской области остаются 16 человек, пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

«В больницах Кузбасса проходят лечение 16 пострадавших на шахте «Листвяжная». Один из них находится в тяжёлом состоянии, три — в состоянии средней степени тяжести и 12 — в удовлетворительном», – говорится в сообщении.

Уточняется, что 60 человек проходят лечение в амбулаторном режиме.

Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали, что газовая обстановка на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стабилизирована, но проводить разведку пока нельзя.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько дел.