В больницах Кузбасса остаются 16 пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная»

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В больницах Кемеровской области остаются 16 человек, пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.
В больницах Кузбасса остаются 16 пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная»
  • РИА Новости

«В больницах Кузбасса проходят лечение 16 пострадавших на шахте «Листвяжная». Один из них находится в тяжёлом состоянии, три — в состоянии средней степени тяжести и 12 — в удовлетворительном», – говорится в сообщении.

Уточняется, что 60 человек проходят лечение в амбулаторном режиме.

Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали, что газовая обстановка на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стабилизирована, но проводить разведку пока нельзя.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько дел.

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