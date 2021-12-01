В больницах Кузбасса остаются 16 пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная»
- РИА Новости
«В больницах Кузбасса проходят лечение 16 пострадавших на шахте «Листвяжная». Один из них находится в тяжёлом состоянии, три — в состоянии средней степени тяжести и 12 — в удовлетворительном», – говорится в сообщении.
Уточняется, что 60 человек проходят лечение в амбулаторном режиме.
Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали, что газовая обстановка на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стабилизирована, но проводить разведку пока нельзя.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.
По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько дел.