Онищенко порекомендовал не паниковать из-за нового варианта COVID-19 «омикрон»

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян не паниковать из-за нового штамма коронавируса «омикрон».

«Паниковать не надо», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, данные о его особой опасности и вирулентности отсутствуют.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм «омикрон» в России на данный момент не выявлен.