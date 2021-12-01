Онищенко порекомендовал не паниковать из-за нового варианта COVID-19 «омикрон»
«Паниковать не надо», — сказал он в беседе с РИА Новости.
По его словам, данные о его особой опасности и вирулентности отсутствуют.
25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм «омикрон» в России на данный момент не выявлен.