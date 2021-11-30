Попова заявила, что штамм «омикрон» в России на данный момент не выявлен

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19 заявила, что штамм коронавируса «омикрон» в России на данный момент не выявлен.
Попова заявила, что штамм «омикрон» в России на данный момент не выявлен
  • РИА Новости

«Образцов, которые содержат мутации соответственно типовому набору варианта... «омикрон», на сегодняшний день в Российской Федерации не выявлено», — сообщила она.

По данным на 30 ноября, в России за сутки зарегистрировали 32 648 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 636 881 случай COVID-19. 

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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