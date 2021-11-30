В России за сутки зафиксировали 32 648 случаев коронавируса

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В России за сутки зарегистрировали 32 648 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 636 881 случай COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
В России за сутки зафиксировали 32 648 случаев коронавируса
  • РИА Новости

Это наименьшее число случаев заболевания, выявленных за сутки, с 15 октября. 

Накануне в России было зарегистрировано 33 860 случаев заболевания.

Общее число выздоровевших среди пациентов с COVID-19 за сутки возросло на 33 442, достигнув 8 329 253.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что у ранее перенёсших коронавирус повышается риск повторного инфицирования при контакте с новым вариантом вируса — «омикроном».

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, что ревакцинироваться от коронавируса после применения «Спутника V» можно любой вакциной, но лучшую защиту даст комбинация со «Спутником Лайт».

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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