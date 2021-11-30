В России за сутки зафиксировали 32 648 случаев коронавируса
- РИА Новости
Это наименьшее число случаев заболевания, выявленных за сутки, с 15 октября.
Накануне в России было зарегистрировано 33 860 случаев заболевания.
Общее число выздоровевших среди пациентов с COVID-19 за сутки возросло на 33 442, достигнув 8 329 253.
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