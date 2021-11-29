Гинцбург рассказал о самой эффективной комбинации вакцин от коронавируса
«Эффективность «Спутника V» против дельта-штамма составляет по разным оценкам от 83% до 90%, что гораздо выше эффективности других вакцин», — цитирует ТАСС его заявление.
По мнению учёного, зарубежные Moderna и Pfizer очень хорошо дополнять «Спутником V», а сам «Спутник V» лучше всего бустировать «Спутником Лайт».
Ранее Гинцбург высказался о возможной эффективности «Спутника V» против нового штамма коронавирусной инфекции COVID-19.