Гинцбург рассказал о самой эффективной комбинации вакцин от коронавируса

Короткая ссылка
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, что ревакцинироваться от коронавируса после применения «Спутника V» можно любой вакциной, но лучшую защиту даст комбинация со «Спутником Лайт».

«Эффективность «Спутника V» против дельта-штамма составляет по разным оценкам от 83% до 90%, что гораздо выше эффективности других вакцин», — цитирует ТАСС его заявление.

По мнению учёного, зарубежные Moderna и Pfizer очень хорошо дополнять «Спутником V», а сам «Спутник V» лучше всего бустировать «Спутником Лайт».

Ранее Гинцбург высказался о возможной эффективности «Спутника V» против нового штамма коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить