Гинцбург рассказал о самой эффективной комбинации вакцин от коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, что ревакцинироваться от коронавируса после применения «Спутника V» можно любой вакциной, но лучшую защиту даст комбинация со «Спутником Лайт».

«Эффективность «Спутника V» против дельта-штамма составляет по разным оценкам от 83% до 90%, что гораздо выше эффективности других вакцин», — цитирует ТАСС его заявление.

По мнению учёного, зарубежные Moderna и Pfizer очень хорошо дополнять «Спутником V», а сам «Спутник V» лучше всего бустировать «Спутником Лайт».

Ранее Гинцбург высказался о возможной эффективности «Спутника V» против нового штамма коронавирусной инфекции COVID-19.