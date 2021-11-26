Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург высказался о возможной эффективности «Спутника V» против нового штамма коронавирусной инфекции COVID-19.

«Теоретически сложно сказать, насколько эффективна будет вакцина против данного варианта, но «Спутник V» даёт наиболее широкий спектр вируснейтрализующих антител по сравнению с другими вакцинами, поэтому вероятность того, что он окажется эффективен против нового штамма по сравнению с другими вакцинами, выше», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Согласно данным на 26 ноября, в России за сутки зарегистрировали 34 690 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 502 879 случаев COVID-19.

Руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.