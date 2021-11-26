Число зарегистрированных за пандемию случаев коронавируса в России превысило 9,5 млн
- РИА Новости
Днём ранее в стране зарегистрировали 33 796 случаев заболевания.
За сутки выявили 1235 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии их число достигло 270 292.
24 ноября Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М».
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.