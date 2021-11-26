Число зарегистрированных за пандемию случаев коронавируса в России превысило 9,5 млн

В России за сутки зарегистрировали 34 690 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 502 879 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днём ранее в стране зарегистрировали 33 796 случаев заболевания.

За сутки выявили 1235 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии их число достигло 270 292.

24 ноября Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М».

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.