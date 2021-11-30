Врач Асанов рассказал о фруктах, особенно полезных в зимний период

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Врач-терапевт Тимур Асанов, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ, рассказал о фруктах, особенно полезных в зимний период.
Врач Асанов рассказал о фруктах, особенно полезных в зимний период
  • Pixabay

«В первую очередь это авокадо: благодаря наличию аскорбиновой кислоты фрукт будет полезен зимой. Особенно он рекомендуется людям, которые перенесли продолжительное заболевание, а также тем, у кого наблюдается пониженный вес тела», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Кроме того, по словам врача, полезна айва, в состав которой входят витамины группы B, E и PP, а также пектин, клетчатка, каротин, дубильные вещества.

Как отметил Асанов, апельсин укрепит иммунитет — в нём содержатся витамин P, каротин, аскорбиновая кислота, фруктовые кислоты, кальций.

«Также его стоит употреблять для укрепления зубов, нервной и костной систем, очищения печени и нормализации работы желудочно-кишечного тракта», — считает эксперт.

Банан содержит витамины группы B, пектин, углеводы, каротин, много калия, а гранат — витамин C, фруктовые кислоты, фитонциды. Витамин С содержится и в киви.

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