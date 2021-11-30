Терапевт Чернышова рассказала о симптомах дефицита витамина С

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о симптомах дефицита витамина С.
Терапевт Чернышова рассказала о симптомах дефицита витамина С
  • Pixabay

«Недостаток любых витаминов всегда приводит к ухудшению самочувствия. И если есть какие-то жалобы, то лучше, конечно, сходить к врачу. Иногда с недостатком витамина С связывают частые простуды. Ещё при его дефиците может быть общая слабость и утомляемость», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила эксперт, ещё одним симптомом может быть долгое заживление ран.

Для восполнения витамина С врач рекомендует есть овощи и фрукты, например квашеную капусту, цитрусовые, смородину.

«Чем больше мы едим зелени, свежих овощей, фруктов, тем меньше вероятность, что у нас есть дефицит витамина С», — добавила Чернышова.

Ранее диетолог Алексей Ковальков в беседе с Nation News рассказал, каким должен быть идеальный завтрак.

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