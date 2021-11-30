Диетолог Ковальков рассказал о полезных завтраках

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Диетолог Алексей Ковальков рассказал, каким должен быть идеальный завтрак.
Диетолог Ковальков рассказал о полезных завтраках
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«С утра нужны идеально сбалансированные аминокислоты, которые содержатся в белке. Идеальный завтрак — яичница из двух яиц», — отметил эксперт в беседе с Nation News.

Он посоветовал не бояться жиров, а наоборот, активно добавлять их в свой рацион.

«Люди полнеют от переизбытка углеводов. Так, норма углеводов в сутки для человека, ведущего обычный образ жизни, составляет от 110 до 150 г. Нужно избегать быстрых углеводов, которые поднимают уровень сахара в крови, изнашивают поджелудочную железу и приводят к развитию сахарного диабета: пирожных, тортов, сладостей», — заключил Ковальков.

Как ранее сообщала газета «Взгляд», опрос показал отношение россиян к бодипозитиву.

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